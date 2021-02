Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare: "Cred ca la sfarsitul acestui an vom putea aprecia ca aceasta pandemie va fi sub control"

Gheorghita apreciaza ca, daca vom avea o campanie de vaccinare de succes, "la sfarsitul acestui an vom putea aprecia ca aceasta pandemie va fi sub control "."Este o cursa contracronometru. Vaccinand un numar cat mai mare de persoane, scadem implicit circulatia acestui virus, scadem numarul de persoane care vor face aceasta infectie si nu mai dam sansa acestui virus sa isi capete noi mutatii care pe de-o parte pot sa il faca mai contagios, pot sa il faca mai agresiv sau pot sa il faca sa scape de sub acoperirea pe care o au aceste vaccinuri", a declarat Valeriu Gheorghita, la Digi24, vineri seara.Gheorghita a precizat ca deja s-a observat o scadere a numarului de infectari cu virusul SARS CoV-2, in Romania."In ultimele patru saptamani s-a observat o scadere continua, progresiva, a numarului de cazuri confirmate, media saptamanala atingand in cea de-a patra saptamana, o scadere cu 87 la suta.Aceasta scadere inregistrata in randul persoanelor din sistemul sanitar, vaccinate, este de cel putin de doua ori mai mare decat in randul populatiei generale in conditiile in care vorbim de un nivel similar de expunere. Chiar daca la nivel national am avut un numar mai mic de cazuri de persoane diagnosticate, aceste cazuri, in marea lor majoritate, merg tot la spital", a declarat Gheorghita.Intrebat cat dureaza efectul vaccinurilor impotriva COVID-19, Gheorghita a apreciat ca deocamdata se cunoaste ca aceste vaccinuri au eficienta opt luni."Cunoastem o perioada de 8 luni in care nivelul raspunsului imun este cat se poate de bun, este relativ stabil, ceea ce ne face sa putem afirma ca acest timp de raspuns imun va fi mai mare de un an. Datele sunt colectate periodic. Odata cu trecerea timpului vom avea date exacte", a mai declarat Valeriu Gheorghita. Acesta crede ca, daca anul acesta avem o campanie de vaccinare impotriva COVID-19 reusita, anul viitor nu va mai exista o a doua campanie de vaccinare."Eu cred ca daca vom avea o campanie reusita de vaccinare in acest an, vom atinge acest prag de peste 70 la suta de persoane vaccinate, pana in luna septembrie cu conditia ca in acest timp sa nu avem de-a face cu o noua varianta virala care sa devina dominanta", a mai afirmat Gheorghita.Valeriu Gheorghita a mai declarat ca sunt motive pentru accelerarea campaniei de vaccinare, dar ca la finalul acestui an putem spune ca avem pandemia sub control."Cred ca la sfarsitul acestui an vom putea aprecia ca aceasta pandemie va fi sub control. Din punct de vedere biologic, acest virus, daca are timpul necesar sa selecteze noi variante virale, acestea pot deveni la un moment dat dominante in circulatie , insa este un motiv in plus sa acceleram campania de vaccinare", a mai adaugat Valeriu Gheorghita.