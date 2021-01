Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, s-a vaccinat anti-COVID-19

Medicul s-a vaccinat la ora 9.00, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 amenajat in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila" Bucuresti."Ne dorim ca toate vaccinurile sa fie distribuite celor care au cea mai mare nevoie. Vaccinarea este masura corecta, sigura si eficienta prin care noi putem doar impreuna sa revenim la normalitate.E timpul sa reducem consecintele negative ale pandemiei, sa limitam pierderile de vieti omenesti, sa limitam tragediile familiale.Sunt sentimente de oboseala, de ezitare, de neincredere. E firesc, suntem oameni cu totii, dar numai impreuna putem sa risipim virusul neincrederii.E foarte important sa fim increzatori, sa avem incredere in sistemul medical, in progresul stiintific", a declarat Valeriu Gheorghita dupa vaccinare.De luni, a inceput activitatea de vaccinare in 90% dintre cele 370 de centre de vaccinare din Romana, conform estimarilor urmand sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi.javascript:void (0);Vicepresedintele Comitetului national privind vaccinarea impotriva COVID-19, Andrei Baciu, a afirmat ca, in curand, Romania va ajunge la un ritm de vaccinare anti-COVID-19 de 20.000 de persoane pe zi, el subliniind ca numarul va creste pe masura ce alte vaccinuri vor primi autorizatia si pe masura ce producatorii acestora le vor pune pe piata. Baciu a anuntat ca autoritatile asteapta 600.000 de doze de vaccin in luna ianuarie si doresc incheierea primei etape de vaccinare in aceasta luna.Andrei Baciu a fost intrebat, luni seara, la B 1 TV, cand se va ajunge la 20.000 de persoane vaccinate zilnic, cifra pe care a avansat-o coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, si a declarat: "O sa ajungem cat mai curand. Este o chestiune de intrare in dispozitiv, sa spun asa, a tuturor centrelor de vaccinare.Pentru aceasta prima etapa, s-a mers pe centre de vaccinare care sa fie in interiorul spitalelor pentru ca vaccinam personalul medical si e absolut normal sa se vaccineze la locul de munca. Fiind un gest medical, era impropriu ca personalul unui spital sa il duci la un centru exterior respectivului spital si sa vaccinezi populatia acolo".Baciu a precizat ca toate cele 370 de centre de vaccinare dedicate celor care se vor imuniza in prima etapa "vor intra in dispozitiv" in cursul acestei saptamani, iar pana la finalul lunii ianuarie autoritatile asteapta alte 600.000 de doze de vaccin.CITESTE SI: "Spovedania" deocheata a lui Cumpanasu in fata a jumatate de milion de elevi. Cum raspandeste "profu" discursul urii impotriva scolii, pe TikTok