Precizarile unui epidemiolog, inaintea inceperii scolii: Imunitatea copiilor este mai puternica decat a adultilor fata de COVID-19

Masurile luate de autoritati

Copiii trebuie incurajati sa socializeze cu prietenii si colegii, dar cu mentinerea distantei fizice, este mesajul medicului la deschiderea scolilor odata cu inceperea noului semestru."As ruga parintii, in primul rand, sa sprijine efortul scolii privind aplicarea masurilor de prevenire a imbolnavirii, insistand si acasa asupra regulilor de igiena. In cazul in care copilul dezvolta simptomatologie, parintii sa comunice acest lucru cabinetelor medicale scolare si sa nu duca copiii in colectivitate atata timp cat sunt bolnavi. Copiii care nu prezinta simptomatologii ale unei infectii respiratorii , cum ar fi febra sau tusea, trebuie sa mearga la scoala. Parintii sa-i incurajeze sa adopte comportamente sanatoase si regulile de igiena ale mainilor si respiratiei. Copiii trebuie incurajati sa socializeze, pana la urma, cu prietenii si colegii, mentinand, bineinteles, distanta fizica, deocamdata, in asemenea conditii", a declarat, pentru AGERPRES, dr. Tania Bejan.Medicul epidemiolog considera ca profesorii vor avea rolul de a-i supraveghea pe copii cat timp sunt la scoala si sa le explice, in mod corect, cat de importante sunt masurile de spalare a mainilor si de purtare a mastii, sa aiba grija la aerisirea incaperilor si, in mod regulat, sa faca acest lucru pe parcursul unei zile."Asa cum stim, anul 2020 a venit cu o problema neasteptata, ne-a schimbat efectiv rutina de zi cu zi, ne-a pus la incercare, in primul rand, capacitatea de adaptare. Ne ingrijoram pentru sanatatea noastra, dar si a copiilor, a parintilor si bunicilor nostri.Iar inceperea scolii ne face mult mai responsabili. Sanatatea tuturor depinde de fiecare in parte, dar, totodata, fiecare copil trebuie sa aiba posibilitatea de a invata intr-un mediu sigur.Astfel, scolile au luat cateva masuri pentru a proteja elevii: la intrarea in scoli se va face triajul epidemiologic, scolile sunt dotate cu materiale igienico-sanitare si de dezinfectie adecvate. O recomandare foarte importanta ar fi faptul ca incurajez spalarea pe maini in mod frecvent si riguros, iar purtarea corecta a mastii de protectie este foarte importanta, de asemenea", a afirmat medicul.Epidemiologul precizeaza ca imunitatea copiilor este mai puternica decat a adultilor in fata SARS-CoV-2, insa ei pot fi asimptomatici purtatori si pot duce acasa virusul, unde ar putea sa-si imbolnaveasca parintii sau bunicii, persoanele vulnerabile, insa, sustine ea, deschiderea scolilor este vitala "Copiii fac, in general, forme mai usoare de boala. Eu sunt pro deschiderea scolilor pentru ca am vazut modul de desfasurare a cursurilor online. Pandemia nu se va termina foarte curand si trebuie sa ne adaptam si sa gasim cele mai bune solutii, dar scoala sa continue. Toti trebuie sa fim raspunzatori pentru modul nostru de actiune si sa intelegem ca lucrurile trebuie sa mearga mai departe, cu anumite restrictii, dar scoala este foarte importanta", a subliniat dr. Tania Bejan.