Medic: Proportia de copii infectati cu COVID-19 spitalizati este extrem de mica

"In principiu, pentru copiii anterior sanatosi (n.r. infectiei cu noul coronavirus), parintii celor mai multi copii din Romania nu ar trebui sa aiba niciun fel de motiv de ingrijorare. Pentru ca toti ceilalti copiii de etnie caucaziana din tari europene, Franta, Germania, Marea Britanie, SUA, vorbesc de copii cum sunt imensa majoritate a copiilor romani care nu au background etnic diferit, cum ar fi in Statele Unite, unde sunt afroamericani mai multi sau in zone unde exista copii de origine asiatica.La copiii caucazieni anterior sanatosi de varsta mica, insemnand intre zero si 9 ani inclusiv, proportia de pacienti spitalizati este extrem de mica. Ei reprezinta sub un procent din toti bolnavii confirmati cu infectia COVID-19 in lume. Sunt putini fata de toate celelalte grupe de varsta. In afara de faptul ca sunt putini, severitatea nu este foarte mare", a spus Craiu.Potrivit medicului, la cei mai multi copii infectati cu coronavirus, boala seamana cu o "infectie obisnuita" de cai aeriene superioare."De altfel, parintii copiilor care au avut deja COVID, inclusiv romani, spun ca a semanat cu alte raceli de la gradinita din anii precedenti, adica pot avea febra, tuse, nas infundat, dureri in gat, ceva expectoratie, pofta de mancare mica. Niste simptome obisnuite, nu exista niciunul special, asa cum sunt la adulti - lipsa mirosului si pervertirea gustului, acestea nu prea apar la copilul mic... (...) Nu sunt niste semne speciale la copii.Daca tot vorbim despre cazul sever de la Spitalul "Victor Gomoiu", trebuie spus ca el (n.r. copilul) este foarte bine ingrijit de experti. (...) Aceasta complicatie, chiar si grava in principiu, poate fi controlata terapeutic foarte bine si in Romania. Nu exista niciun fel de risc major cata vreme copilul este in spital si este asistat cu echipamente de terapie intensiva", a mai spus medicul pediatru.Conform acestuia, la copii, spre deosebire de adulti, in cazul in care fac complicatii, acestea nu apar la plamani, ci la inima."Spre deosebire de adulti, copiii, daca fac complicatii, nu le fac la plamani, nu vor fi niciodata in situatia de a nu avea acces la un ventilator cum s-a intamplat la adulti. Ei, in general, fac complicatii la inima. Aceasta este principala complicatie. De aceea a si fost comparat sindromul inflamator multisistemic (PIMS)... Acesta poate afecta inima si are o boala cu care seamana sindromul Kawasaki, care a fost descris acum 53 de ani de un medic japonez, care a murit anul acesta la 95 de ani - nu de COVID, ci de varsta, de batranete. (...) Seamana mult acest sindrom inflamator multisistemic cu Kawasaki. De aceea i s-a si zis la inceput boala Kawasaki like cand au descris-o prima oara medicii din Italia si din Spania, in primavara in martie si aprilie" a explicat Mihai Craiu.In opinia sa, parintii nu trebuie sa intre in panica cat timp copilul poate sa se joace, sa manance, sa faca efort, sa mearga."Cata vreme copilul poate sa se joace, sa manance, sa faca un efort, poate sa mearga, adica nu pare bolnav de inima, parintii nu trebuie sa intre in panica, pentru ca a facut aceasta complicatie si copilul lor. (...) La cifra aceasta enorma de pacienti confirmati sunt numai niste sute de cazuri. In Statele Unite, pana in 9 septembrie, erau vreo 790 de copii care au facut boala si care au fost internati in diverse sectii de terapie intensiva in toata America. (...)Ar fi de asteptat sa mai apara si in Romania cateva, dar nu foarte multe. (...) Din toti acesti copii, au mers foarte grav si au avut complicatii amenintatoare de viata si au murit 11 copii, toti fiind extrem de bolnavi, care aveau cancere, transplante de organ. Parintii unui copil sanatos trebuie sa stie ca si daca se intampla aceasta complicatie, copilul poate fi tratat intr-o sectie de terapie intensiva romaneasca si ca, spre deosebire de adulti, la copii exista locuri. Mesajul trebuie sa fie unul de liniste, pentru ca altfel vor inflori tot felul de terapii alternative si de escroci care ofera solutii miraculoase unor oameni disperati", a mai spus medicul pediatru.