Copil de 9 luni din Galati, infectat cu COVID-19, internat la ATI

Potrivit acesteia, copilul a ajuns la spital in urma cu sapte zile cu probleme digestive si respiratorii, iar dupa internare a fost testat pozitiv cu COVID-19."Copilul a fost internat pe 23 septembrie si este in stare buna acum. El a ajuns la spital cu probleme digestive si respiratorii moderate. A fost la reanimare, dar nu a fost niciodata intubat. Copilul are noua luni, este baiat", a spus Stefanescu.Medicii asteapta rezultatul unui nou test COVID-19 pentru a decide care va fi evolutia ulterioara a baietelului de noua luni.