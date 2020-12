O fetita de cateva luni din Suceava a murit din cauza coronavirusului. Ce afectiuni mai avea copila

Copilul prezenta comorbiditati, conform informatiilor Grupului de Comunicare Strategica.Fetita avea malformatii cardiace congenitale, hipertrofie ventriculara stanga concentrica secundara, HTP sev, cardiomegalie, tromboembolism pulmonar.A murit joi, 17 decembrie 2020, dupa trei saptamani de la data confirmarii, 30.11.2020"In intervalul 18.12.2020 (10:00) - 19.12.2020 (10:00) au fost raportate 139 decese (81 barbati si 58 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dolj, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea, Ilfov si Municipiul Bucuresti", se arata in comunicatul GCS.Dintre acestea,, doua decese la categoria de varsta 30-39 de ani, un deces la categoria de varsta 40-49 de ani, 13 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 36 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 39 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 47 decese la categoria de peste 80 de ani.137 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, pentru 1 pacient decedat nu au fost inregistrate comorbiditati, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.Pana la aceasta data, 14.296 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.Citeste si: