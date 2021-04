Un copil de trei ani, operat pe creier, s-a infectat cu coronavirus la Terapie Intensiva si a murit

Copilul trecuse cu bine de operatia de extirpare a unei tumori, la Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Judetean din Cluj Napoca,si a contactat virusul in sectia de terapie intensiva, unde se mai aflau doi adulti cu probleme respiratorii.Ulterior, s-a descoperit ca adultii aveau virusul si l-au transmis si copilului, COVIDUL afectandu-i plamanii.De altfel, pe fisa de internare scrie ca Matei avea plamanii afectati in proportie de 70%. Parintii vor sa stie daca este cineva vinovat de moartea copilului loc si iau in calcul si un proces