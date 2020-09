Coreea de Sud va asigura vaccinuri contra COVID-19 pentru 60% din populatia tarii

In timp ce autoritatile ar dori sa vaccineze intreaga populatie a tarii, 52 milioane de oameni, incertitudinile cu privire la siguranta, eficienta si dezvoltarea vaccinului au limitat investitiile Coreei de Sud, a spus Chung.Potrivit premierului sud-coreean, guvernul va negocia cu organizatii internationale relevante in domeniu si cu producatorii viitorului vaccin, pentru a asigura aprovizionarea timpurie cu doze de vaccin impotriva COVID-19 si va achizitiona mai multe pe masura ce situatia va evolua.In august, Coreea de Sud a anuntat ca intentioneaza sa se ralieze facilitatii COVAX, un plan global de alocare a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, coprezidat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si menit sa ajute la achizitionarea si distribuirea echitabila a dozelor de vaccin.Coreea de Sud va achizitiona 20 de milioane de viitoare doze de vaccin in cadrul schemei COVAX, valabile pentru 10 milioane de oameni, si 40 de milioane de viitoare doze de la producatori de medicamente privati, au precizat autoritatile sud-coreene intr-un comunicat.Societatea sud-coreeana SK Bioscience a acceptat in iulie sa fabrice vaccinul experimental AstraZeneca, care a demonstrat rezultate promitatoare impotriva noului tip de coronavirus, pentru a ajuta compania britanica la aprovizionarea globala cu doze de vaccin.De asemenea, compania americana Novavax Inc a anuntat luna trecuta ca SK Bioscience, unitate a SK Chemicals, va produce o componenta a vaccinului experimental impotriva coronavirusului al dezvoltatorului american de medicamente in scopul de a accelera aprovizionarea cu acesta.Agentia sud-coreeana pentru controlul si preventia bolilor a raportat 106 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce a crescut numarul total de infectari la 22.391 si cel al deceselor de COVID-19 la 367.