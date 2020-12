Coreea de Sud inchide scolile din Seul, pe fondul unui nou val de infectari cu COVID-19

Scolile din regiunea capitalei vor trece la invatamantul online pana la sfarsitul lunii, conform celei mai recente masuri de inasprire a regulilor de distantare sociala, care nu au reusit deocamdata sa inverseze tendinta.Inchiderea scolilor este un pas spre impunerea regulilor de distantare sociala de faza a 3-a, o masura care ar inchide practic a patra economie asiatica.Pe fondul presiunii in crestere ca guvernul sa inaspreasca restrictiile, prim-ministrul Chung Sye-kyun a declarat ca o astfel de decizie ar necesita o analiza atenta. '"Guvernul nu va ezita sa ia aceasta decizie de a se trece la faza a 3-a daca va fi considerata necesara, pentru ca trebuie tinut cont de opiniile ministrilor implicati, ale administratiilor locale si expertilor", a afirmat el la o intrunire cu responsabilii din sanatate.Agentia sud-coreeana de prevenire si control al bolilor (KDCA) a raportat luni 718 cazuri noi de infectare cu coronavirus (din care 682 cu transmitere locala), fata de 1.030 in ziua precedenta.Cele mai multe cazuri noi sunt la Seul, in orasul-port din apropierea Incheon si in provincia Gyeonggi, cu peste 25 milioane de locuitori.Numarul total al infectarilor a ajuns la 43.484, din care 587 de decese.Guvernul a declansat un amplu efort de depistare a contactilor, cu ajutorul a sute de militari , politisti si oficiali.Potrivit autoritatilor sanitare, recentul val de infectari a fost provocat mai ales de reuniunile de familie si intre prieteni, ceea ce limiteaza eficienta regulilor de distantare sociala.In faza a 3-a de lockdown, numai lucratorii esential vor putea merge la munca, iar adunarile vor fi limitate la mai putin de 10 persoane.Citeste si: Italia ar putea introduce lockdown de Craciun si Anul Nou. Care ar fi restrictiile