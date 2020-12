Milionarul din Constanta care a sprijinit-o in cariera pe Simona Halep a murit de COVID-19

Nascut in anul 1950, in judetul Constanta, Corneliu Idu este cunoscut drept unul dintre milionarii judetului de pe malul marii.Corneliu Idu detinea mai multe afaceri, printre care si SC Idu Shipping and Services SRL. Acesta era patronul arenelor de tenis IDU din statiunea Mamaia unde s-a pregatit si Simona Halep Companiile aflate in portofoliu lui Corneliu Idu sunt, pe langa Idu Shipping and Services SRL Constanta, si Octogon Shipping and Services SRL Constanta-actionar unic, Octogon Gas and Logistics SRL Constanta-actionar unic, Coremar S.A. Constanta-actionar, Boraz Holding AG. Zurich/Elvetia-actionar unic, Comvex S.A.Constanta-actionar majoritar, Tenis Club Idu SRL Mamaia-actionar unic.Comvex Constanta (una dintre afacerile in care Idu este actionar majoritar) este unul dintre cei mai importanti operatori portuari de la Marea Neagra. Publicatiile media acorda mai multe informatii despre trecutul agitat al omului de afaceri. A fost director al companiilor maritime CNM Navrom si CNM Romline. A fost acuzat de abuz in serviciu si de crearea unui prejudiciu de peste 14 milioane de dolari, prin vanzarea navelor, in urma unei licitatii internationale, cu tot cu combustibilul aflat la bord (peste 15O.OOO litri motorina si 1,5 milioane litri de pacura). A beneficiat de doua prescrieri spectaculoase in dosarele care au pus flota Romaniei pe butuci. Dupa doisprezece ani de amanare, inculpatul a fost exonerate de toate acuzatiile si invinuirile.Cunoscutul om de afaceri nu apare in media cu multe donatii ori campanii de intrajutorare sociala. Insa este sponsorul jucatoarei de tenis Simona Halep, dupa cum aceasta declara intr-un interviu."Am avut familia alaturi, familie care m-a sustinut 100% si neconditionat. Au pus tot, mi-au oferit tot ca sa ajung acolo unde-mi doream. E, intr-adevar, o perioada cand te-ntrebi: te duci mai departe? E un risc foarte mare, trebuie sa ai o nebunie, cum a avut-o tatal meu, pentru ca e o nebunie sa investesti tot si sa nu stii sigur ca va iesi copilul tau jucator de tenis sau de orice alt sport. A fost o nebunie-n familia mea, a fost o dorinta enorma pentru a ma realiza eu ca sportiv. Imi placea tenisul mult. Am avut noroc ca la 16 ani am avut sponsor de la Constanta, domnul Corneliu Idu, care m-a ajutat doi ani cu tot, mi-a platit tot. M-a ajutat mult la momentul acela. E foarte greu, sunt costuri foarte mari, iti trebuie o situatie financiara destul de buna ca sa poti sa faci tenis, e un sport scump. Dar cu multa incredere si putina nebunie, cum am mai spus, se poate si din situatii mai putin bune financiar sa ajungi sus", a dezvaluit Simona Halep in urma cu cativa ani pentru Adevarul.ro.CITESTE SI: