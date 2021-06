Bilant COVID-19. Bucurestiul raporteaza doar 4 cazuri noi. 14 judete nu au inregistrat nicio imbolnavire

Judete care nu au raportat niciun caz nou:

Vaslui

Tulcea

Sibiu

Satu Mare

Mehedinti

Hunedoara

Gorj

Giurgiu

Galati

Caras-Severin

Buzau

Braila

Brasov

Arad

Mai mult, toate judetele raman in scenariul verde, cu o incidenta sub 1,5 la mia de locuitori.Alba a avut cel mai ridicat numar de infectari noi, sapte. Pe locul doi se situeaza Cluj, cu sase cazuri noi, iar pe locul trei sunt Arges, Ilfov, Prahova, Timis si Valcea, cu cinci cazuri noi.Prahova are cea mai ridicata incidenta, 0,25 la mia de locuitori, iar cea mai mica este in Gorj, 0,02 la mia de locuitori.