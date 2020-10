Un studiu global a identificat vulnerabilitati comune ale SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 si MERS

In ultimii 20 de ani, lumea s-a confruntat cu trei coronavirusuri mortale: SARS-Cov-2, SARS-CoV-1 si MERS-CoV. SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19, a declansat o pandemie care a inregistrat deja peste 37 de milioane de cazuri confirmate si mai mult de 1 milion de decese.Rezultatele studiului identifica trasaturi comune in cazul coronavirusurilor, subliniind mai multe procese celulare si proteice comune, care ar putea fi tintite in interventiile terapeutice pentru pandemiile actuale si viitoare.200 de oameni de stiinta, din peste 14 institutii prestigioase, din sase tari, au lucrat la acest studiu. Dr. Christopher Basler, profesor si director la Centrul pentru Patogenie Microbiana, de la Institutul pentru Stiinte Biomedicale, a coordonat aceste eforturi, de la Universitatea de Stat din Georgia.Potrivit MedicalXpress , studiile anterioare au identificat mai bine de 300 de proteine din celulele gazda, care pot interactiona cu proteinele virusului SARS-CoV-2. In acest studiu, laboratorul lui Basler a evaluat fiecare dintre aceste proteine, pentru a vedea cate dintre ele au capacitatea de a schimba modul in care virusul se dezvolta."Eforturile noastre au identificat cel putin 20 de gene gazda, ale caror proteine modifica in mod semnificativ cantitatea de virus produsa de celulele infectate. Acele proteine reprezinta posibile tinte pentru interventia terapeutica. Spre exemplu, daca o proteina celulara este necesara pentru cresterea eficienta a virusului, un medicament care inhiba acea proteina celulara ar putea incetini infectia", a explicat dr. Basler.Studiul global si multidisciplinar a mai cercetat si analizele medicale a 740.000 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, pentru a identifica metode terapeutice aprobate, ce ar putea fi folosite cat mai rapid in tratarea COVID-19.