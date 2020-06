Coronavirus: 304 pacienti internati la Spitalul "Dr. Victor Babes" si 127 la Spitalul Colentina

Ziare.

"In contextul dezbaterii din spatiul public privind urgentarea redeschiderii Spitalului Clinic Colentina - urmare apelurilor lansate de asociatiile pacientilor cronici si petitiei semnate de cadrele medicale din spital - ne exprimam satisfactia pentru faptul ca, dorind sa cunoasca situatia direct la fata locului, dr. Sorin-Gabriel Ungureanu, director general adjunct al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), a realizat luni, 29 iunie, o vizita de lucru la Spitalul Clinic Colentina. Din discutiile intre reprezentantii ANMCS, ASSMB si ai Spitalului Clinic Colentina, a reiesit dorinta comuna de a gasi solutii pentru asigurarea dreptului la asistenta medicala pentru toti cetatenii, in mod special pentru pacientii cronici, cei mai afectati de faptul ca, fiind desemnat unitate suport COVID, Spitalul Clinic Colentina a fost limitat in ultimele luni doar la tratarea pacientilor COVID-19", afirma ASSMB.Potrivit sursei citate, marti, la Spitalul Clinic Colentina, spital suport COVID, exista 127 de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, dintre care 14 se afla la Terapie Intensiva (ATI)."In total, de la sfarsitul lunii martie si pana in prezent, la Spitalul Clinic Colentina au fost internati 663 pacienti confirmati cu COVID-19, dintre care 334 din Bucuresti-Ilfov si 329 din celelalte judete ale tarii. Mentionam faptul ca Spitalul Clinic Colentina nu are in structura sa o sectie de boli infectioase", afirma ASSMB.Totodata, la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", care dispune de 450 de paturi, sunt internate 304 persoane - 183 din Bucuresti si 121 din restul tarii -, dintre care sapte se afla la Terapie Intensiva (ATI)."Si in ultimele 24 de ore, numarul pacientilor externati - 30, a fost mai mare decat al celor internati in spital - 28", mentioneaza ASSMB.De la declansarea pandemiei, in aceasta unitate sanitara de faza 1, au fost internate in total 2.514 persoane, din Bucuresti si din tara, din care 1.937 confirmate cu boala COVID-19.Numarul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2 care s-au vindecat la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" este de 1.582, cel mai mare numar de pacienti vindecati dintre toate spitalele COVID din Romania, sustine aceeasi sursa."Numarul total de pacienti confirmati cu COVID-19, internati in cele doua spitale de elita ale Primariei Capitalei, de la inceputul pandemiei, este de de 2.600. Din datele oficiale ale INSP reiese ca, in Bucuresti, pana la aceasta data, a fost inregistrat un numar de aproximativ 3.150 de pacienti confirmati cu COVID-19", se arata in comunicat.