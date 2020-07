RECORD ABSOLUT Coronavirus: 555 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, bilantul total a depasit 30.000. Cel mai mare numar inregistrat intr-o singura zi in Romania

GDS face apel la populatie la respectarea regulilor

Este vorba de cel mai mare numar de imbolnaviri in Romania, recordul de cazuri noi fusese inregistrat in plina pandemie, pe 11 aprilie, 523 de cazuri.Pana la 8 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienti vindecati si 1.485 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Marti, 7 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a raportat 397 de cazuri noi si 31 de deces e au fost raportate in ultimele 24 de ore, la 11.855 de teste.Referitor la numarul deceselor, pana acum, la nivel national, 1.817 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au murit. cei mai multi aveau comorbiditati.Miercuri, Grupul de Comunicare Strategica a atras atentia asupra necesitatii respectarii cu strictete a masurilor de protectie sanitara: purtarea mastii, pastrarea distantei, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventa a mainilor.Rata de conformare fata de masurile de protectie sanitara reprezinta elementul central in gestionarea eficienta a crizei sanitare si in limitarea raspandirii virusului.", se arata in comunicatul GDS.Totodata, Grupul a mai transmis ca "Dezavuam actele de politizare a crizei sanitare, fie de negare a pericolului infectarii sau de minimalizare a riscurilor generate de COVID-19, fie de contestare recurenta a masurilor luate de autoritati pentru gestionarea crizei, bazate pe evaluarea expertilor in sanatate publica, intrucat astfel de acte determina comportamente si atitudini contrare imperativului sanitar si social al acestui moment".Peste 11,9 cazuri de infectii cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel global, pana la 8 iulie. 546.785 de persoane contaminate au murit iar 6,9 milioane s-au vindecat, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info.Cea mai grava situatie din punctul de vedere al infectiilor cu Covid-19 este in SUA, unde numarul infectiilor a trecut de trei milioane, iar cel al deceselor a ajuns la 133.000. De asemenea, 1,3 milioane de americani s-au vindecat de coronavirus.