Coronavirus: AstraZeneca considera inca posibila obtinerea unui vaccin ''pana la sfarsitul anului''

"Inca am putea avea un vaccin pana la sfarsitul anului, inceputul anului viitor", a declarat directorul general al companiei, Pascal Soriot, in cadrul unei conferinte desfasurata online, gazduita de grupul media Tortoise, si potrivit comentariilor confirmate de un purtator de cuvant al AstraZeneca.Soriot a explicat, insa, ca decizia de a relua studiile clinice nu revine grupului sau, ci unui comitet de experti independenti.In cadrul conferintei, directorul francez a reiterat ca o astfel de pauza in studiile clinice nu este anormala, insa a avut mai multa rezonanta avand in vedere interesul manifestat fata de acest vaccin, considerat unul dintre cele mai promitatoare la nivel mondial.Decizia suspendarii studiilor clinice a fost luata dupa declansarea unei "boli potential inexplicabile", posibil un efect secundar grav, la un participant la studiu, din Marea Britanie, noteaza AFP.Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, unul dintre proiectele occidentale cele mai avansate, este testat pe zeci de mii de voluntari din Regatul Unit, Brazilia, Africa de Sud si, din 31 august, Statele Unite, in cadrul celei de-a treia si ultima faza a testelor clinice, pentru verificarea sigurantei si eficacitatii.In cea mai recenta actualizare a datelor, publicata miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) enumera 35 de "vaccinuri candidat" evaluate in prezent in cadrul studiilor clinice desfasurate pe subiecti umani la nivel mondial. Noua dintre acestea se afla deja in etapa finala sau sunt pe cale sa intre in acest stadiu.Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) estimeaza ca "ar putea dura cel putin pana la inceputul anului 2021 ca un vaccin contra COVID-19 sa fie gata pentru aprobare si disponibil in cantitati suficiente" pentru utilizare la nivel mondial.