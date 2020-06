Coronavirus: Autoritatile din Los Angeles inchid plajele in weekend, de ziua nationala

Ziare.

"Din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, toate plajele din districtul Los Angeles vor fi din nou temporar inchise in acest weekend, in perioada 3-6 iulie", a declarat pe Twitter o reprezentanta a autoritatilor din acest comitat, Janice Hahn."Am avut aproape 3.000 de cazuri doar azi. Nu putem risca sa avem aglomeratie la plaja in acest weekend", care include ziua de 4 iulie, a adaugat ea.Districtul a inregistrat luni peste 2.900 de contaminari noi, un record de la inceputul pandemiei in Statele Unite. In total, peste 100.000 de cazuri au fost recenzate in regiunea Los Angeles.Plajele au fost inchise saptamani intregi in perioada de apogeu a epidemiei, insa s-au redeschis treptat in ultimele saptamani.Purtarea mastii, obligatorie in locurile publice, a fost relativ putin respectata in unele dintre acestea, uneori aproape una din doua persoane circuland cu fata descoperita, a constatat un jurnalist AFP.Duminica, guvernatorul Californiei a ordonat inchiderea barurilor din Los Angeles si din sase alte districte ale statului din cauza cresterii numarului de contaminari.Potrivit autoritatilor sanitare din districtul Los Angeles, inspectiile efectuate saptamana trecuta au aratat ca 49% dintre baruri si 33% dintre restaurante nu respectau recomandarile de distantare sociala. In plus, 54% dintre angajatii barurilor inspectate si 44% dintre lucratorii din restaurante nu purtau masca sau viziera, asa cum se solicita in prevederile legale.