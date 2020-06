Coronavirus: Beijing inchide din nou toate scolile si universitatile, dupa o crestere a numarului de imbolnaviri

Ziare.

com

In Beijing a inceput testarea a zeci de mii de locuitori in contextul descoperirii, intr-un interval de cinci zile, a 106 persoane recent infectate, dupa ce noul coronavirus parea sa fi fost eradicat din China.Comisia Nationala de Sanatate din China a raportat in prima parte a zilei de marti 40 noi cazuri de COVID-19 detectate luni, opt provenite din exterior si 32 la nivel local, dintre care 27 inregistrate la Beijing, dupa aparitia unui focar de coronavirus in principala piata a capitalei chineze.Autoritatile municipale de la Beijing au anuntat luni ca orasul este plasat "in stare de razboi" pentru a stavili orice nou focar. Peste 100.000 de lucratori supravegheaza 7.120 de comunitati invecinate - dintre care mai mult de 20 au fost izolate - pentru a evita o raspandire masiva a noului coronavirus in randul populatiei.Intregul personal si cei care s-au aflat in contact apropiat cu cazurile confirmate din piata Xifandi - care ocupa o suprafata de 112 de hectare si are 1.500 de angajati si peste 4.000 puncte de vanzare - trebuie sa ramana acasa si sa se supuna unui test de coronavirus in unul dintre centrele abilitate din Beijing.