Coronavirus: Bilantul pandemiei in lume

Peste 10.058.010 cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 4.998.900 sunt considerate vindecate in prezent.Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor. Unele tari testeaza numai in cazurile grave, altele utilizeaza testele prioritar pentru urmarire si numeroase tari sarace dispun de capacitati de depistare limitate.De la bilantul prezentat cu o zi inainte, in lume s-au inregistrat 4.059 de decese noi si 173.156 de cazuri noi. Tarile care au numarat cele mai multe decese sunt Brazilia cu 1.109 morti noi, Mexic (602) si Statele Unite (454).SUA, care au inregistrat la inceputul lui februarie primul lor deces legat de coronavirus , sunt tara cea mai afectata atat in numar de morti, cat si in numar de cazuri, cu 125.709 decese pentru 2.534.981 de cazuri. Cel putin 679.308 persoane au fost declarate vindecate.Dupa Statele Unite, tarile cele mai lovite sunt Brazilia cu 57.070 de morti pentru 1.313.667 de cazuri, Regatul Unit cu 43.550 de morti (311.151 de cazuri), Italia cu 34.738 de morti (240.310 cazuri) si Franta cu 29.778 de morti (199.343 de cazuri).Dintre tarile cele mai grav afectate, Belgia are cel mai mare numar de morti in raport cu populatia, cu 84 de decese la 100.000 de locuitori, urmata de Regatul Unit (64), Spania (61), Italia (57) si Suedia (52).China (fara teritoriile Hong Kong si Macao) a raportat oficial 83.500 de cazuri (62 cazuri noi de sambata pana duminica), dintre care 4.634 de decese (zero noi) si 78.451 de vindecari.Europa totaliza duminica, la orele 19.00 GMT, 196.085 de decese pentru 2.642.741 de cazuri, SUA si Canada 134.277 de decese (2.638.191 de cazuri), America Latina si Caraibe 110.883 de decese (2.438.389 de cazuri), Asia 33.107 decese (1.218.767 de cazuri), Orientul Mijlociu 15.505 decese (730.977 de cazuri), Africa 9.520 de decese (379.795 de cazuri) si Oceania 133 de decese (9.158 de cazuri).