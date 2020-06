Coronavirus: Bulgaria inregistreaza un nou numar maxim de cazuri intr-o singura zi

Ziare.

com

Potrivit Sistemului national de informatii pentru COVID-19, in ultimele 24 de ore au fost identificate 112 noi contagieri, cu 7 mai mult decat maximumul inregistrat in urma cu patru zile.Potrivit Nova TV, printre noii infectati se numara antrenorul echipei nationale de tineret de fotbal, iar autoritatile sanitare analizeaza persoanele cu care acesta a intrat in contact.Deocamdata, numarul total al contagierilor confirmate ramane moderat, cu mai putin de 3.500 de cazuri la 7 milioane de locuitori ai tarii.Aproximativ 1.800 de persoane s-au vindecat dupa infectarea cu noul coronavirus , iar 181 au decedat.Noile contagieri intervin dupa ce guvernul bulgar a decis miercurea trecuta mentinerea "situatiei epidemiologice extraordinare", cel putin inca doua saptamani pana la 30 iunie.Prelungirea a fost decisa dupa ce s-a inregistrat trei zile consecutiv o medie de 70 - 80 de noi infectii, cu 250 % mai mult decat media de 10 - 20 cazuri zilnice raportate la inceputul lunii iunie.In pofida acestei situatii, Bulgaria a decis sa ridice carantina obligatorie de 14 zile pentru cetatenii proveniti din tarile membre ale UE, printre care si Spania, cu exceptia turistilor din Marea Britanie si Portugalia.De duminica s-a permis deschiderea barurilor, discotecilor si cluburilor de noapte care au fost inchise la 13 martie, in timp ce evenimentele culturale si sportive se pot desfasura la 50 % din capacitatea lor, cu o distantare obligatorie de 1,5 metri intre persoane.Bogan Petrunov, un reputat imunolog bulgar intervievat de televiziunea publica BNT, a declarat ca aceasta crestere a contagierilor este urmare a relaxarii comportamentului social al cetatenilor dupa mai multe luni de restrictii.In orice caz, expertul a precizat ca la toamna nu se prevede un al doilea val de COVID-19.