Coronavirus: Cazul care da peste cap ce se credea despre perioada de incubatie

Un barbat de 70 de ani din provincia chineza Hubei infectat cu coronavirus nu a inceput sa prezinte simptome decat 27 de zile mai tarziu de la contractarea virusului, anunta autoritatile locale, in conditiile in care pana acum se considera ca perioada de incubatie este de pana la 14 zile.

O perioada de incubatie mai lunga complica eforturile depuse in vederea limitarii raspandirii epidemiei care a ucis pana acum mai mult de 2.000 de oameni si care se extinde tot mai mult dincolo de granitele Chinei.

Barbatul ar fi contractat virusul pe 24 ianuarie, cand si-a vizitat sora infectata, intr-o localitate din nord-vestul provinciei, se precizeaza pe site-ul guvernului provinciei, potrivit Reuters.

De-abia joi a inceput sa manifeste simptome specifice precum febra, iar a doua zi a fost testat pozitiv pentu infectia cu coronavirus, mai spun autoritatile chineze.

Epidemia de imbolnaviri cu noul coronavirus cunoaste noi evolutii, cu 77.000 de persoane infectate in intreaga lume. Dupa China continentala, Coreea de Sud anunta o crestere semnificativa a numarului de persoane infectate.

China a raportat 397 de noi cazuri de imbolnavire, vineri, in continuare in scadere fata de zilele anterioare. Majoritatea acestora sunt in provincia Hubei, focarul epidemiei, potrivit AP. Citeste mai mult: Coronavirus: Cum arata situatia, pe tari

C.S.

