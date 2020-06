Coronavirus: Cehia a inregistrat cel mai mare numar de infectari din ultimele doua luni

Ziare.

Ministerul Sanatatii ceh a inregistrat vineri 168 de noi cazuri, cea mai mare crestere in decurs de 24 de ore din 11 aprilie pana in prezent, apoi alte 120 de cazuri sambata.Noile cazuri au majorat bilantul total in aceasta tara de 10,7 milioane de locuitori la 11.164 de contaminari, dintre care 349 s-au soldat cu deces Responsabila-sefa pentru sanatate publica, Jarmila Razova, a explicat aceasta crestere puternica prin numarul mai mare de teste efectuate in mai multe focare locale unde virusul se raspandeste rapid, printre care o companie miniera din estul tarii si o alta intreprindere in nord.Ea a acuzat de asemenea, la radioul public, "o anumita relaxare (a restrictiilor) devenita posibila printr-o buna situatie epidemica" si a estimat ca cehii "nu se comporta de o maniera responsabila, cum ar trebui"."Insa eu cred ca raspandirea (coronavirusului) ramane sub control, este vorba de focare localizate", a spus ea.Republica Ceha a anuntat in urma cu o saptamana ca va anula obligativitatea purtarii de masti incepand cu 1 iulie, exceptand capitala. Tara si-a deschis de asemenea frontierele, precum si magazinele, scolile si restaurantele.