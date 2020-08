Coronavirus: Cercetatori americani au descoperit virus ''viabil'' in aer la circa 5 metri de un pacient

Aceasta posibilitate a fost investigata de o echipa de cercetatori americani din cadrul Universitatii Florida, studiul relevand prezenta virusului ''viabil'' in aer intr-o incapere de spital la circa cinci metri distanta de un pacient infectat.S-a ajuns la aceasta concluzie in urma analizei unor mostre din aerul incaperii unde erau internati doi pacienti infectati cu noul coronavirus, unul dintre ei avand o infectie respiratorie activa.Mostrele au fost analizate in laborator, prin secventierea genomului virusului prelevat din aer si al virusului izolat intr-o cultura celulara. Rezultatul obtinut arata izolarea coronavirusului ''viabil'' (care poate infecta alte persoane) in mostrele de la o distanta cuprinsa intre 2 si 4,8 metri de pacientul cu infectia activa, distanta peste cea regasita in recomandarile actuale privind distantarea sociala menita sa previna raspandirea virusului.Secventa genomului tulpinei virusului SARS-CoV-2 izolata din mostre a fost identica cu cea izolata de la pacientul cu infectia activa, asigura autorii studiului. Acestia considera ca in cadrul strategiilor impotriva raspandirii noului coronavirus este nevoie de ''o orientare clara'' cu privire la masurile de control a aerosolilor, mai ales in spatiile inchise, unde pastrarea unei distante de doi metri ar putea fi insuficienta si poate crea de asemenea o falsa senzatie de siguranta.