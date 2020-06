Coronavirus: Cercetatorii din Florida au descoperit o mutatie care sporeste capacitatea de infectie

Ziare.

Virusologa Hyeryun Choe, principala autoare a studiului, a declarat ca a putut determina in celulele de cultura ca prin aceasta mutatie "virusul devine mult mai contagios". Aceasta mutatie denumita D614G sporeste de intre 4 si 5 ori numarul, sau densitatea particulelor virale infectioase (denumite virioni), care prezinta pe invelis spicule glicoproteice proeminente, ce formeaza coroana virusului.Aceste spicule glicoproteice, care dau aspectul de coroana sferica virusului, il ajuta sa infecteze cu ajutorul receptorilor celulari ACE2.Potrivit comunicatului Institutului de Investigatii Scripps, cu sediu in Jupiter (sud-estul din Floridei), varianta virusului SARS-CoV-2 care a circulat in primele infectii nu prezenta mutatia D614G, care acum este versiunea dominanta in marea parte a lumii.Potrivit lui Michael Farzan, coautor al cercetarii si copresedinte al Departamentului de Imunologie si Microbiologie al Scripps, niciuna dintre secventele virusului SARS-CoV-2, depozitate in baza de date ale GenBank nu are aceasta mutatie.In martie, mutatia deja aparea in 4 mostre, iar in luna mai era prezenta in 70 % dintre mostre, potrivit cercetatorului american.Choe si Farzan, care au realizat studiul pe un virus inofensiv creat special pentru a produce proteine cheie ale coronavirusului, avertizeaza ca va fi nevoie de studii epidemiologice suplimentare pentru a verifica daca eficacitatea contagierii celulelor se produce si in lumea reala.Ambii cercetatori studiaza coronavirusul de aproape 20 de ani, cand a izbucnit primul focar de SARS, iar in 2003 au fost printre primii care au descoperit ca acest virus se foloseste de receptorii celulari ACE2, cum face si SARS-CoV-2.