Coronavirus: Crestere ingrijoratoare a numarul pacientilor la ATI. Explozie de amenzi contraventionale

Argesul, judetul cu cele mai multe cazuri noi

Explozie de amenzi contraventionale

Numarul persoanelor vindecate a ajuns la 25.643, dupa ce alte 270 au fost externate - de peste zece ori mai mult comparativ cu ziua de sambata cand doar 24 de pacienti au fost declarati vindecati. Astfel, dupa o noua zi cu peste 1.000 de cazuri noi raportate, numarul cazurilor active din tara noastra a ajuns la 13.396, de trei ori mai mare comparativ cu minimul de 4.880 inregistrat in data de 1 iunie.In ceea ce priveste raspandirea imbolnavirilor pe teritoriul tarii, Judetul Arges a raportat cel mai riidcat numar de noi imbolnaviri, 105, ajungand la 2.685 de cazuri de la inceputul pandemiei. Prahova, un alt judet care se confrunta in ultima perioada cu o crestere a numarului de cazuri a raportat 80 de noi imbolnaviri, ducand totalul acestora la 1.511.Municipiul Bucuresti, judetul cu cele mai multe cazuri din tara, 5.161, a raportat 60 de cazuri noi.In ceea ce priveste numarul de teste efectuate, 15. 118, acesta este mai putin decat jumatatea numarului efectuat ieri, 34. 127. Astfel procentul testelor pozitive a fost de 7,4%, a doua cea mai ridicata valoare din ultimele 30 de zile.Cifrele autoritatilor arata o crestere semnificativa a numarului de amenzi acordate pe parcursul unei zile, 2.388, mai mult decat dublul zilei de ieri cand au fost acordate 1.071 de amenzi. Este de altfel cea mai ridicata valoare de la inceputul starii de alerta, fiind apropiata de numarul sanctiunilor ce se acorda in starea de urgenta. 45 din amenzile acordate au fost pentru organizarea unor petreceri in spatii inchise, fapt interzis de autoritati.