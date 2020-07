Coronavirus: Crestere uriasa de cazuri de coronavirus la Hong Kong. Autoritatile suspenda cursurile scolare

Cotidianul a citat o sursa medicala potrivit careia inca cel putin 30 de persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus Joi, in Hong Kong au raportat 42 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 34 cu transmitere locala, ceea ce inseamna a doua zi consecutiva de crestere a numarului infectiilor locale.Numarul total al cazurilor de COVID-19 in Hong Kong a ajuns, din luna ianuarie pana in prezent, la 1.366. Sapte pacienti cu aceasta boala au decedat in Hong Kong in perioada mentionata.