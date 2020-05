Coronavirus: Erdogan anunta relaxarea substantiala, de luni, a restrictiilor din Turcia

Ziare.

Interdictiile de intrare si de iesire valabile pentru 15 provincii si orase, inclusiv capitala Ankara si centrul financiar Istanbul, vor fi ridicate, a anuntat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan., a mai spus Erdogan intr-un discurs televizat catre natiune dupa o reuniune a cabinetului. Pe de alta parte, barurile in care se fumeaza narghilea si cluburile de noapte vor ramane inchise.Cei mai afectati de izolare au fost cei de 65 de ani si peste si cei de sub 20 de ani, vizati de interdictii exprese de a nu-si parasi locuintele.De altfel, Erdogan a spus ca, care au fost interzise de la 16 martie, se vor relua gradual vineri, incepand cu rugaciunea de la pranz.La ora 11.00 (08.00 GMT), 1.003 animale vor fi sacrificate in moschei, a declarat Ali Erbas, seful Directoratului pentru afaceri religioase (Diyanet), pentru agentia nationala de stiri turca Anadolu.Va fi un simbol al "recunostintei pentru ca suntem din nou reuniti dupa ce am fost despartiti de moscheile noastre", a spus Erbas, precizand ca toata carnea animalelor sacrificate va fi donata familiilor sarace.Joi,dupa doua luni de suspendare.Ministrul transportului si al infrastructurii Adil Karaismailoglu a dat semnalul de plecare pentru primul tren de la Ankara la Istanbul. El a precizat ca numai pasagerii cu permis de calatorie de la guvern si un cod primit pe mobil printr-o aplicatie de urmarire au putut urca in tren.Printre alte lucruri, aplicatia, numita "Hayat Eve Sigar", confirma ca pasagerul nu este bolnav de COVID-19 si nici monitorizat.de pe 4 iunie si cele internationale de pe 10 iunie.Erdogan a facut referire in discursul sau si la recenta diminuare a numarului de cazuri confirmate si de decese de COVID-19. Joi, ministrul sanatatii a anuntat 30 de decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ridicand bilantul total la 4.461. Numarul de cazuri confirmate era joi de 1.182, iar bilantul total de 160.979