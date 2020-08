Coronavirus Europa. Peste 3.500 de cazuri noi in Franta. In Italia blantul trece din nou de 1.000 de cazuri pentru prima data in ultimele trei luni

In ultimele zile, 3.602 de noi diagnostice pozitive au fost inregistrate, fata de 4.586 vineri, scrie AFP citat de news.ro.Procentajul testelor pozitive continua sa creasca usor, la 3,5% fata de 3,4% vineri.Au fost detectate 38 de noi focare de cazuri grupate, "clustere", a indicat de asemenea Agentia nationala de sanatate publica din Franta.In total, 4.711 de persoane au fost spitalizate cu infectie Covid-19, o cifra in usoara scadere (erau 4.745 vineri, 4.748 joi). Numarul de pacienti la terapie intensiva (380) este stabil in raport cu cel de vineri (379).Pe de alta parte,Italia a inregistrat sambata 1.071 noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Roma, fiind prima data dupa jumatatea lunii mai cand numarul noilor cazuri zilnice depaseste 1.000 in aceasta tara, transmit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.Lazio, regiunea din jurul Romei, a inregistrat cel mai mare numar de noi cazuri zilnice, 215, dintre care aproape doua treimi au legatura cu persoane care au calatorit in alte regiuni ale Italiei sau in alte tari.Majoritatea cazurilor importate se refera la sosiri din insula Sardinia, iar o proportie mai mica din Croatia, Franta, Grecia, Malta, Romania, Spania, Ucraina si SUA.Peste 23 de milioane de cazuri de infectii cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent in intreaga lume.Citeste si: