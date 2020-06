Coronavirus: Florida si Arizona inregistreaza varfuri de contaminare

Ziare.

Florida a anuntat sambata 9.585 de contaminari - un varf a doua zi la rand -, iar Arizona a inregistrat 3.591 de cazuri de covid-19 - egalandu-si varful de la 23 iunie.Statele Unite au inregistrat peste 45.000 de contaminari vineri - un varf de la inceputul epidemiei potrivit Reuters.America a depasit sambata pragul de 2,5 milioane de contaminari cu noul coronavirus.Florida si Texasul s-au aflat printre cele mai active state, din mai, in ridicarea masurilor de izolare impuse in vederea opririi raspandirii epidemiei.Cele doua state au fost nevoite sa dea inapoi din cauza cresterii puternice a contaminarilor.Astfel, Galena Park, un orasel situat la periferia Houstonului, in Texas, a impus sambata o interdictie de circulatie pe timpul noptii.