Focar de COVID-19 decretat la o fabrica din Romania. Activitatea intreprinderii a fost suspendata

Potrivit buletinului de presa emis, vineri, de Prefectura Prahova, de la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul judetului au fost confirmate cu noul coronavirus 526 de persoane, cu 54 mai multe fata de ziua precedenta.Un nou focar de infectie cu noul coronavirus a fost depistat la o fabrica de pe raza judetului, aici fiind confirmate 16 persoane din aproape 50 testate. Unitatea a fost inchisa pentru o perioada de 14 zile, urmand ca, in acest interval, sa fie realizata dezinfectia spatiului.De asemenea, sapte persoane de la FC Petrolul Ploiesti au fost testate pozitiv.Alte 15 persoane au fost confirmate in urma retestarii la centrul de batrani de la Izvoarele, unde numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 86, precizeaza sursa citata.De la inceputul epidemiei si pana in prezent, 17 dintre pacientii confirmati cu noul coronavirus au decedat, iar 116 au fost declarati vindecati si externati.In sectiile de Terapie Intensiva din judet destinate ingrijirii bolnavilor infectati cu virusul SARS-CoV-2 sunt internati 14 pacienti (zece sunt ventilati mecanic).Totodata, in baza Ordinului ministrului Sanatatii nr.1137/2020, pe parcursul zilei de joi au mai fost externati 13 pacienti asimptomatici sau cu forme usoare ale bolii COVID-19.La nivelul judetului Prahova, sunt monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) 1.405 persoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore au iesit de sub aceasta masura 230 de persoane si au intrat alte 126. In carantina institutionalizata se mai afla 19 cetateni.