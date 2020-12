Primele cazuri de coronavirus in Antarctica. Era singurul continent neafectat de COVID-19

Media spaniola a relatat luni, 21 decembrie, despre focarul izbucnit la baza de cercetare General Bernardo O'Higgins Riquelme din Chile, unde 36 de persoane au fost contagiate - 26 de membri ai armatei chiliene si 10 lucratori din cadrul serviciilor de intretinere, scrie The Guardian "Datorita actiunii preventive realizata in timp util a fost posibila mutarea personalului mentionat care, dupa ce a fost supus unui control medical si in urma administrarii testului PCR s-a dovedit pozitiv la COVID-19", a precizat armata chiliana intr-un comunicat. Potrivit relatarii, trei membri ai echipajului de pe o nava care sustine activitatea de la baza au avut de asemenea rezultate pozitive la teste dupa ce au revenit din misiunea lor in Antarctica.Cele 36 de persoane testate pozitiv au fost evacuate in orasul Punta Arenas din Chile unde, potrivit relatarilor, sunt in carantina iar starea lor este buna.General Bernardo O'Higgins Riquelme este una dintre cele 13 baze chiliene de pe insula, conform ABC.Incercarea de a tine la distanta virusul de Antarctica a avut un pret, noteaza The Guardian, care mentioneaza in acest sens ca toate proiectele majore de cercetare din Antarctica au fost stopate. Ca urmare, cercetari ale oamenilor de stiinta din intreaga lume au fost intrerupte.Cu toate ca pe acest continent nu exista rezidenti permanenti, circa o mie de cercetatori si alti vizitatori s-au aflat peste iarna, potrivit Associated Press.In martie, in timp ce masurile de izolare ca raspuns la raspandirea rapida a COVID-19 s-au inmultit, programele din Antarctica au convenit ca pandemia ar putea deveni un dezastru major. Cu cele mai intense rafale de vant din lume si cele mai scazute temperaturi, continentul care are o dimensiune aproximativ egala cu cea a Statelor Unite si a Mexicului este si asa destul de periculos pentru lucratorii din bazele sale care functioneaza de 40 de ani.Potrivit unui document al Consiliului Managerilor Programelor Nationale Antarctice consultat de Associated Press, "un virus nou extrem de infectios, cu mortalitate si morbiditate semnificative in mediul extrem si auster al Antarcticii, cu echipamente pentru ingrijire medicala si interventie de sanatate publica limitate, reprezinta un risc ridicat, cu potentiale consecinte catastrofale".Citeste si: