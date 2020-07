Coronavirus in lume. Aproape 16,9 milioane de oameni au fost infectati si peste 663 de mii au murit din cauza Covid-19. Peste 66 de mii sunt in stare grava

Din totalul imbolnavirilor, 5.773.573 sunt cazuri active, iar 66.449 sunt cazuri gravesi critice, conform datelor centralizate pe platforma worldometers COVID-19 afecteaza 213 de tari si teritorii din intreaga lumeCea mai afectata natiune, privind numarul de imbolnaviri, ramane SUA. Aici sunt raportate aproape 4,5 milioane de infectari si peste 152.000 de decese. Insa sunt si aproape 2,2 milioane de vindecari, astfel ca numarul cazurilor active este in prezent de peste 2,1 milioane. Dintre acestea, aproape 19.000 de persoane sunt in stare grava sau critica.Brazilia, a doua in topul celor mai afectate tari din lume, privind numarul de imbolnaviri, are peste 2,4 milioane de infectii. 88.634 de decese si 989.624 de vindecari. Raman, astfel, 510.072 de cazuri active, din care 8.944 sunt grave sau critice.India a raportat 1.801 de cazuri noi, ajungand la un total de 1.533.936 de imbolnaviri. Numarul deceselor este de 34.240, iar cel al vindecarilor de 989.624. Raman, astfel, 510.072 de cazuri active, dintre care 8.944 sunt in stare critica.UK, Spania si Franta sunt pe primlele trei locuri la numarul de decese la 1 milion de locuitori.Cele mai multe teste s-au facut in China (peste 90 de milionane), SUA (55,8 milioane) si Rusia (27 milioane).Citeste si: