Coronavirus in lume. Autoritatile sanitare australiene au prelungit duminica cu doua saptamani carantina in Melbourne

Prim-ministrul statului australian Victoria, Daniel Andrews, a anuntat ca izolarea stricta de sase saptamani impusa in Melbourne, ce urma sa se incheie weekendul urmator, a fost prelungita pana pe 28 septembrie.El a precizat, totodata, ca anumite restrictii vor ramane in vigoare si pe parcursul lunilor urmatoare.Intr-o conferinta de presa, Daniel Andrews a afirmat ca o eventuala decizie a autoritatilor locale ce ar fi putut sa fie luata pentru ca rezidentii sa se bucure "de o scurta perioada de soare" ar putea conduce la o noua crestere a numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.Statul australian Victoria a raportat duminica alte 63 de cazuri de coronavirus si cinci decese, in comparatie cu cele peste 700 de cazuri raportate intr-o singura zi in perioada de varf a epidemiei.In pofida acestei scaderi, autoritatile sanitare australiene prefera sa ramana prudente.Astfel, masurile care interzic rezidentilor sa iasa din locuinte pe timpul noptii, restrictionarea vizitelor si interdictia ce vizeaza deplasari pe distante mai mari de cinci kilometri vor ramane in vigoare cel putin pana in data de 25 octombrie.Cele mai stricte dintre masurile de izolare care sunt inca in vigoare la Melbourne vor fi totusi relaxate incepand din 13 septembrie: interdictia de a iesi din locuinte pe timpul noptii va incepe cu o ora mai tarziu - de la ora locala 21:00 -, rezidentii vor avea permisiunea de a face sport timp de doua ore pe zi si vor fi create mici "bule sociale" pentru persoanele care locuiesc singure.Potrivit noului plan anuntat duminica, cresele vor fi redeschise si pana la cinci persoane vor putea sa se reuneasca in aer liber de la sfarsitul lunii septembrie - insa doar daca numarul zilnic al cazurilor de infectare cu noul coronavirus se mentine sub pragul de 50.In regiunile rurale ale statului Victoria, masurile vor fi relaxate datorita numarului scazut de cazuri active.Anuntul a fost facut la o zi dupa arestarea unui grup de peste 10 manifestanti care s-au opus restrictiilor din Melbourne in timpul unor confruntari cu Politia locala.Ignorand avertismentele oficiale si reglementarile de sanatate publica, mai multe sute de persoane s-au reunit pentru a participa la acel protest ilegal.Manifestatia a fost promovata pe retelele de socializare de un grup de adepti care sustin teorii legate de existenta unui complot asociat pandemiei de coronavirus si care solicita anularea masurilor de izolare.Australia, o tara cu o populatie de 25 de milioane de locuitori, a gestionat destul de bine epidemia de coronavirus, inregistrand doar 26.200 de infectari si 753 de decese.Majoritatea cazurilor au fost raportate la Melbourne in ultimele doua luni. Cele mai multe dintre regiunile australiene au ridicat restrictiile, dupa ce au reusit sa controleze in mare parte aceasta epidemie.Citeste si: