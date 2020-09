Coronavirus in lume. India a raportat peste 83.800 de noi cazuri de COVID-19

Tara este pe locul al treilea in lume, cu doar 100.000 de cazuri mai putine ca Brazilia, a doua cea mai grav afectata natiune din lume, transmite Ministerul Sanatatii, conform Rador.ro India, cea mai grav afectata tara din Asia, inregistreaza in ultima luna recorduri zilnice, desi numarul deceselor pe fondul COVID-19 ramane relativ scazut.Potrivit Ministerului indian al Sanatatii, 1.043 de persoane au murit din cauza coronavirusului, bilantul actualizat al deceselor COVID-19 ajungand la 67.376.La nivel mondial, pana in prezent, au fost raportate peste 26 de milioane de infectii cu noul coronavirus. 867 de mii dintre acestia au murit, iar peste 18 milioane s-au facut bine.Citeste si: