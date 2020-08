Coronavirus in lume. India a trecut duminica de trei milioane de cazuri

India, o tara cu 1,3 miliarde de locuitori, a raportat pana in prezent 3.044.940 de infectii, cu 69.239 de cazuri raportate in ultimele 24 de ore, a declarat Ministerul federal al Sanatatii.India are al treilea cel mai mare numar de cazuri dupa Brazilia si Statele Unite ale Americii.Alte 912 persoane au murit, crescand numarul total de decese la 56.706, conform datelor afisate pe site-ul ministerului.India a confirmat ultimul milion de cazuri in doar 16 zile, iar milionul anterior in 21 de zile, mai rapid decat SUA sau Brazilia.Primul caz a fost raportat in tara asiatica la sfarsitul lunii ianuarie si rata de infectare a crescut de de la mijlocul lunii mai cand au inceput sa fie relaxeze treptat restrictiile.De 18 zile, India genereaza cel mai mare numar de cazuri noi zilnice din lume, cu peste 50.000 de cazuri noi in fiecare zi, au scris mass-media locale.Pe masura ce ponderea sa in totalul cazurilor mondiale a crescut, India a raportat si aproape 2,2 milioane de recuperari. Oficialii Ministerului Sanatatii au spus ca rata de deces in India este cu 1,87% este mai mica decat a altor tari grav afectate.Statul vestic Maharashtra, a carui capitala este centrul financiar al Indiei, Mumbai, este cel mai afectat din India, cu 671.942 de cazuri si 21.995 de decese.Citeste si: