Coronavirus in lume. Italia a anuntat peste 1.700 de cazuri de contaminare, cel mai mare numar din luna mai

De asemenea, 11 decese au fost inregistrate din cauza Covid-19.La inceputul lunii mai, Italia anuntase 1.900 de cazuri de contaminare pentru 24 de ore.Un record s-a inregistrat in ceea ce priveste numarul de teste, in ultimele 24 de ore fiind facute 113.000.Desi italienii au reusit sa stopeze raspandirea virusului, dupa "Ferragosto", weekendul de 15 august, numarul cazurilor a inceput sa creasca.In total, Italia a inregistrat 274.644 de cazuri de contaminare, in timp ce 35.515 de persoane au murit din cauza SARS-Cov-2.