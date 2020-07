Coronavirus in lume. Peste 11,9 cazuri de imbolnaviri, pe glob. SUA a trecut de trei milioane de cazuri. In provincia Hubei din China nu a fost inregistrat nici un caz nou

Situatia infectiilor COVID-19 in Europa

Situatia in China continentala

Numai in ultimele 24 de ore au fost raportate peste 166.000 de noi cazuri, din care aproximativ 3.700 de decese, conform datelor transmise de Institutul National de Sanatate Publica , in ultimele 24 de ore au fost raportate 137 cazuri confirmate din care 30 decese., in ultimele 24 de ore au fost raportate 341 cazuri confirmate, din care 4 decese., in ultimele 24 de ore au fost raportate 397 cazuri confirmate si 12 decese., in ultimele 24 de ore au fost raportate 475 cazuri confirmate, din care 13 decese., in ultimele 24 de ore au fost raportate 581 cazuri confirmate, din care 155 decese.in ultimele 24 de ore au fost raportate 54 cazuri confirmate, din care 0 decese., in ultimele 24 de ore au fost raportate 220 cazuri confirmate, din care 3 decese., in ultimele 24 de ore au fost raportate 89 cazuri confirmate, din care 0 decese., pana la data de 7 iulie ora 13.00 s-au inregistrat 29.620 de cazuri confirmate deinfectie cu coronavirus, din care 1.799 decese, fiind confirmate 397 cazuri noi de infectie cu coronavirus.De altfel, tara noastra se afla pe locul 50 in lume din punctul de vedere al infectiilor cu noul coronavirus.De la inceputul epidemiei pana in prezent au fost inregistrate 83.569 de cazuri confirmate, din care 4.633 decese.In ultimele 24 de ore au fost raportate 7 cazuri confirmate in restul provinciilor din China continentala, niciun caz nou in regiunea Hubei.Cea mai grava situatie din punctul de vedere al infectiilor cu Covid-19 este in, unde numarul infectiilor a trecut de trei milioane, iar cel al deceselor a ajuns la 133.000. De asemenea, 1,3 milioane de americani s-au vindecat de coronavirus.a, a doua cea mai afectata tara de pe glob, au fost raportate 1,6 milioane de cazuri de infectii, peste 66.800 de decese si peste 1,1 milioane de cazuri de vindecare.se afla pe locul al treila la numarul de infectii, cu 744.000 de cazuri de imbolnaviri, peste 20.000 de decese si 457.000 de persoane vindecate.Citeste si: