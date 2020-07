Coronavirus in lume. Peste 16,4 milioane de cazuri si 652 de mii de decese. Zece milioane de oameni s-au vindecat

Numarul imbolnavirilor in SUA a depasit 4,3 milioane, iar cel al deceselor a ajuns la apropa 150 de cazuri. Insa sunt si doua milioane de persoane care s-au vindecat, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info . Pana acum, in SUA au fost facute 54. 219.575 de testeBrazilia a ajuns, a doua cea mai afectata natiune de infectiile cu noul coronavirus, a ajuns la 2,4 milioane e cazuri, dintre care 87.000 de decese si 1,6 milioane de pacienti vindecati. 12,6 milioane de teste au fost efectuate, in total, in aceasta tara.Pe locul al treilea se afla India, cu 1,4 milioane de infectari si 32.800 de decese. 918 mii de oameni s-au vindecat aici. 16,8 milioane de teste au fost facute de la inceputul pandemiei pana in prezent.Rapoartele pentru Rusia aratau, luni, 812 mii de infectari si peste 13.000 de decese, iar pentru Africa de Sud, a cincea tara din topul natiunilor cu cele mai multe infectii, are 445 de mii de imbolnaviri . Rusia a testat 26, 9 milioane de oameni, pana acum.Mexicul a raportat alte 5.480 de cazuri noi si 300 de decese ajungand la 390.516 cazuri de imbolnaviri.Romania se afla pe locul 45 in lume la numarul de infectii , cu 44,798 de cazuri din care 2,187 decese.