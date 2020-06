Coronavirus in lume: Peste 9,3 milioane de infectii, pe glob. Vaccinul anti-Covid ar putea sa nu functioneze la persoanele in varsta

Vaccinul nazal antigripal pentru copii protejeaza bunicii

Brazilia a depasit 1,1 milioane de contaminari si a inregistrat peste 52.700 de decese. Rusia a ajuns la aproape 600.000 de cazuri si 8.300 de morti In acest timp, cercetatorii britanici au descoperit ca viitorul vaccin impotriva Covid-19 ar putea sa nu dea rezultate foarte bune in cazul persoanelor in varsta, cele care prezinta cel mai ridicat risc de a muri din cauza bolii.Prof. Peter Openshaw, unul dintre cercetatorii din grupul de consultare stiintifica a Parlamentului britanic, a declarat ca trebuie luate masuri pentru protejarea persoanelor varstnice deoarece viitorul vaccin s-ar putea sa nu-i protejeze de infectare, scrie The Guardian , citat de Hotnews.ro Astfel, conform expertilor, vaccinarea trebuie sa vizeze anumite grupuri de persoane pentru ca in acest fel sa fie protejati cei cu adevarat vulnerabili. "Uneori este posibil sa protejam un grup vulnerabil, vizand un alt grup si acest lucru, de exemplu, se face in cazul gripei", a explicat Openshaw.Peter Openshaw a explicat ca oferind vaccinul antigripal nazal copiilor care, de cele mai multe ori nu fac forme severe de gripa, se protejeaza de fapt bunicii. Mai mult, s-a demonstrat ca, prin imunizarea angajatilor din sanatate, se protejeaza in primul rand persoanele in varsta care au cel mai mult contact cu acestia.In ceea pe priveste Romania, rapoartele arata ca a depasit media europeana la numarul de infectari la suta de mii de locuitori. De altfel, unele tari europene precum Bulgaria, Croatia ori Portugalia raporteaza o crestere semnificativa a numarului de cazuri de Covid 19.