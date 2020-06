Coronavirus in lume: Peste 9,5 milioane de infectii, pe glob. OMS se asteapta la 10 milioane, saptamana viitoare

Peste 3.600 de romani, infectati in afara granitelor

OMS preconizeaza 10 milioane de cazuri pentru saptamana viitoare

Ziare.

com

SUA ramane cea mai indoliata tara de pe glob, cu 124.000 de morti si peste 2,4 milioane de infectii. Brazilia este a doua cea mai afectata tara din lume, cu aprope 1,2 milioane de imbolnaviri si peste 53.000 de decese, iar Rusia a ajuns la peste 8.600 de decese si aproape 614.000 de contaminari.India se afla pe locul al patrulea la numarul de infectii, cu 473.719 de cazuri (peste 700 in 24 de ore) si aproape 15.000 de decese.Sunt probleme si in Mexic, cu peste 24.000 de decese (947 in ultimele 24 de ore) si aproape 197.000 de imbonaviri (cu 5.400 mai multe fata de cele raportae ziua anterioara).Si Pakistanul a transmis ca numarul de cazuri a crescut cu peste 4.000 in ultimele 24 de ore, bilantul total ajungand la aproape 193.000 de infectii, iar cel al deceselor a depasit 3.900.Si Republica Moldova a raportat aproximativ 15.000 de cazuri si 495 de decese.Potrivit datelor transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica, In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 3.605 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 887 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 6 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 115 cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 7 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 31 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis ca se asteapta ca numarul de cazuri globale sa ajunga la 10 milioane saptamana viitoare, scrie ctvnews.com "In prima luna a acestei epidemii au fost semnalate mai putin de 10.000 de cazuri catre OMS. In cursul ultimei luni, au fost inregistrate aproape patru milioane de cazuri. Ne asteptam sa atingem un total de 10 milioane de cazuri saptamana viitoare", a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei conferinte de presa virtuale, la Geneva.Oficialul spune ca sistemele de sanatate trebuie sa faca fata cu instrumentele pe care le au in prezent pana la gasirea unui vaccin pentru coronavirus.