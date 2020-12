Coronavirus in lume. Rusia a raportat aproape 29.000 de infectii noi, in 24 de ore

Autoritatile sanitare au raportat duminica 28.948 noi infectii intr-o singura zi in 85 de regiuni ale tarii.Cifra reprezinta un nou maxim, dupa 6 decembrie, cand a fost depasit pragul de 29.000 de cazuri.De la inceperea pandemiei, Rusia a inregistrat in total 2.848.377 de cazuri de COVID-19.In ultimele 24 de ore, Rusia a inregistrat 511 decese, ridicand bilantul total al persoanelor decedate la 50.858.La Moscova, principalul focar al epidemiei, 7.263 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Este cea mai mare cifra inregistrata din 7 decembrie cand au fost raportate 7.279 noi cazuri.De la inceperea pandemiei, 735.900 de locuitori ai capitalei s-au infectat cu noul coronavirus.Numarul persoanelor decedate de COVID-19 in capitala este de 77 in ultimele 24 de ore, astfel incat cifra totala a deceselor asociate COVID-19 a ajuns la 10.394.La Sankt Petersburg, al doilea oras al Rusiei cel mai afectat de pandemie, autoritatile au raportat 3.759 noi cazuri.Fosta capitala imperiala acumuleaza aproape 201.000 de contagieri din martie anul acesta. In acest oras au murit 73 de persoane de COVID-19 in ultimele 24 de ore, urcand bilantul total al deceselor la 6.840.Citeste si: