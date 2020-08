Coronavirus in lume: Statele Unite, Brazilia si India fruntase in clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19

Situatia COVID-19 pe continente: America pe primul loc, Asia pe locul al doilea si Europa pe locul trei

Situatia COVID-19 in Europa

La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 1.798.706 cazuri, de la 23.447.224 cazuri, in 24 august, la 25.245.930 cazuri in 31 august, ora 13.00, conform hartii Arcgis, realizate de Centrul Johns Hopkins pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (sursa: https:// coronavirus .jhu.edu/map.html).Din totalul de 25.245.930 de cazuri in 31 august, 846.851 erau reprezentate de decese.Numarul deceselor a crescut la nivel mondial de la 809.106 in 24 august, la 846.851 cazuri in 31 august, ora 13.00, conform sursei citate.Se observa, la nivel mondial, o crestere a numarului de imbolnaviri si a deceselor fata de intervalul 17-24 august.Numarul deceselor noi (37.745) a fost, in intervalul 24-31 august 2020, in crestere fata de saptamana anterioara (33.480). In saptamanile precedente, evolutia deceselor a fost urmatoarea: circa 35.000 decese - 11 mai; aproximativ 32.000 decese - 18 mai; aproape 30.000 decese - 25 mai; circa 30.000 - 2 iunie; circa 30.000 decese - 9 iunie; aproximativ 27.000 decese - 15 iunie; circa 34.000 decese - 22 iunie si 29 iunie; in jur de 32.000 decese - 6 iulie; 34.500 decese - 13 iulie, peste 37.000 decese - 20 iulie; peste 42.000 decese - 27 iulie; peste 40.000 decese - 3 august si 10 august; circa 44.000 decese - 17 august; aproape 33.500 - 24 august; peste 37.000 de decese.La 31 august 2020, Statele Unite, Brazilia, India, Rusia, Peru, Africa de Sud, Columbia, Mexic, Spania si Chile ocupa, aproape la fel ca in saptamana precedenta, primele locuri in clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19.La 31 august, ora 13.00, in topul tarilor cu cele mai multe infectari raportate, cu peste 250.000 de cazuri, se aflau: Statele Unite (5.997.623 cazuri si 183.068 decese), Brazilia (3.862.311 cazuri si 120.828 decese), India (3.621.245 cazuri si 64.469 decese), Rusia (992.402 cazuri si 17.128 decese), Africa de Sud (625.056 cazuri si 14.028 decese), Peru (639.435 cazuri si 28.607 decese), Columbia (607.904 cazuri, 19.363 decese), Mexic (595.841 cazuri si 64.158 decese), Spania (439.286 cazuri si 29.011 decese), Chile (409.974 cazuri si 11.244 decese), Argentina (408.426 cazuri, 8.457 decese), Iran (375.212 cazuri si 21.571 decese), Regatul Unit (336.670 cazuri si 41.586 decese), Arabia Saudita (314.821 cazuri si 3.870 decese), Bangladesh (312.996 cazuri si 4.281 decese), Franta (315.813 cazuri si 30.611 decese), Pakistan (295.849 cazuri si 6.294 decese), Turcia (268.546 cazuri si 6.326 decese), Italia (268.218 cazuri si 35.477 decese), indica harta Arcgis, realizata de Centrul Johns Hopkins pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (31 august, ora 15.00).In privinta distributiei COVID-19 pe continente, la 31 august 2020, America se afla pe primul loc (cu circa 13,4 milioane cazuri), Asia pe locul al doilea (cu aproximativ 7 milioane cazuri) si Europa pe locul al treilea (cu circa 3,6 milioane cazuri). Africa (1,2 milioane cazuri) si Oceania (in jur de 29.000 cazuri) au cele mai putine cazuri, informeaza site-ul Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), www.ecdc.europa.eu.Primele 5 tari cu cele mai multe imbolnaviri de pe continentul american erau Statele Unite, Brazilia, Peru, Columbia si Mexic.Potrivit statisticilor ECDC, pe continentul african, la 31 august, cele mai multe cazuri se inregistrau in Africa de Sud, Egipt, Maroc, Nigeria si Etiopia.In Asia, primele cinci state care au raportat cele mai multe cazuri erau, la 31 august: India, Iran, Arabia Saudita, Bangladesh si Pakistan.Statele din Europa cu cele mai multe imbolnaviri erau, la 31 august 2020, in ordine descrescatoare: Rusia, Spania, Regatul Unit, Franta, Italia si Germania, conform https://www.ecdc.europa.eu.Statele cu cele mai putine cazuri din Europa (sub 10.000), erau, la data mentionata: Vatican (12), Liechtenstein (107), Monaco (154), San Marino (710), Andorra (1.124), Letonia (1.396), Georgia (1.487), Cipru (1.487), Malta (1.862), Islanda (2.105), Estonia (2.375), Slovenia (2.883), Lituania (2.906), Slovacia (3.917), Muntenegru (4.790), Ungaria (6.139), Luxemburg (6.625), Finlanda (8.077), Albania (9.380), Grecia (10.134), Croatia (10.269), Norvegia (10.643) etc., conform hartii Arcgis.