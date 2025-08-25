Coronavirus in Romania: 18 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor

Luni, 09 Martie 2020, ora 17:14
Coronavirus in Romania: 18 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor
Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni dupa amiaza, ca pana in momentul de fata au fost inregistrate 18 dosare penale pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Autoritatile precizeaza ca sunt cercetate 26 de persoane.

Amintim ca la nivel national au fost confirmate 15 cazuri de romani infectati cu virusul COVID - 19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei. Dintre cei 15 cetateni care au contactat virusul, 5 sunt declarati vindecati si au fost externati.

In carantina institutionalizata sunt 27 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 11.198 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, scaderea fata de ultima statistica fiind datorata iesirii din izolare a unui numar insemnat de persoane ca urmare a implinirii a 14 zile de la luarea acestei masuri.

Pana luni la amiaza au fost prelevate si analizate 1.010 probe ale persoanelor care au sosit in Romania din zone afectate de infectia cu COVID-19 ori persoane care au intrat in contact cu pacienti confirmati cu acest virus. Dintre acestea, 995 au iesit cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu noul coronavirus.

