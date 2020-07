Coronavirus in Romania: 326 de cazuri noi si 16 decese, in ultimele 24 de ore, la 12.585 de teste efectuate

Ziare.

Bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la 27.296, iar cel al deceselor la 1.667. La Terapie Intensiva mai sunt 222 de pacientiDintre persoanele confirmate pozitiv, 20.749 au fost externate, dintre care 19.314 pacienti vindecati si 1.435 pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Marti,in premiera, Grupul de Comunicare Strategica a raportat numarul de pacienti asimptomatici externati la 10 zile dupa depistare. Erau 1091.Pana miercuri, la nivel national, au fost prelucrate 722.697 de teste, cu 12.385 mai multe fata de cele raportate marti.Numarul de imbolnaviri noi raportat miercuri este in usoara scadere fata de cele 388 raportate marti , 30 iunie, fiind a doua zi consecuiva din aceasta saptamana cand numarul imbolnavirilor noi este sub 400.Cele 326 de cazuri noi reprezinta doar 2,6% de teste pozitive din cele 12.585 raportate miercuri.Luni, 29 iunie, au fost raportate 246 de cazuri noi la 4.044 de teste efectuate. Practic, 6,08% dintre teste au iesit pozitive.Pentru rezultatele anuntate marti, 30 iunie, numarul testele efectuate a fost de 10.424. Cele 388 de cazuri noi reprezinta doar 3,73% de teste pozitive.Cel mai mare numar de infectii este raportat in judetul Suceava. Peste 4.000 de oameni s-au imbolnavit aici de SARS-COV2. Urmeaza Bucuresti cu peste 3.100 de cazuri. Alte trei judete au depasit pragul de cate 1.000 de infectii. Acestea sunt Vrancea, Brasov si Botosani.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte tari, numarul celor infectati este de 4.795 de cazuri. 115 dintre acestia au murit si 72 s-au vindecat.