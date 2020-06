Coronavirus in Romania: 388 de cazuri noi si 17 de decese, in ultimele 24 de ore. Peste 10.400 de teste efectuate

Aproape jumatate din numarul deceselor, inregistrate in Bucuresti si patru judete

Bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la 26.970, iar cel al deceselor la 1.651, cu 17 mai multe fata de cele inregistrate anterior.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost externate, dintre care 19.050 de pacienti vindecati si 1.091 de pacienti asimptomatici , externati la 10 zile dupa depistare. Iar la Terapie Intensiva mai sunt 205 de pacienti.Cel mai mare numar de infectii este in judetul Suceava. Peste 4.000 de oameni s-au imbolnavit aici de SARS-COV2. Urmeaza Bucuresti cu peste 3.000 de cazuri. Alte trei judete au depasit pragul de cate 1.000 de infectii. Acestea sunt Vrancea, Brasov si Botosani.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 710.112 de teste de la inceputul pandemiei.Desi numarul de imbolnaviri raportat marti, 30 iunie, este semnificativ mai mare decat cele 246 de cazuri facute publice luni, 29 iunie , procentul de teste cu rezultat pozitiv este redus la aproape jumatate.Astfel, au fost raportate luni, 29 iunie, 246 de cazuri noi la 4.044 de teste efectuate. Practic, 6,08% dintre teste au iesit pozitive. Pentru rezultatele anuntate marti, 30 iunie, numarul testele efectuate a fost de 10.424. Cele 388 de cazuri noi reprezinta doar 3,73% de teste pozitive.Potrivit raportului saptamanal transmis de Institutul de Sanatate Publica, in saptamana 22 - 28 iunie, 45.5% din totalul cazurilor, s-au inregistrat in Bucuresti, Arges, Brasov, Prahova si Buzau.De asemenea, 49.5% din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Bucuresti, Brasov, Vrancea si Arges.77.3% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani iar 59% din decese au fost labarbati.93.9% din toti cei decedati aveau cel putin o comorbiditate asociata.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte tari, numarul celor infectati este de 4.795 de cazuri. 115 dintre acestia au murit si 72 s-au vindecat.