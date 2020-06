Bilant ingrijorator al cazurilor de COVID-19, in Romania: 411 cazuri noi, in 24 de ore

Ziare.

com

Joi au fost raportate 460 de cazuri no i.Bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la 25.697, iar cel al deceselor la 1.579, cu 14 mai multe fata de raportul de miercuri.18.181 de pacienti s-au vindecat. La Terapie Intensiva mai sunt 186 de pacienti.Pe primul loc la numarul de infectii este Suceava cu 3.983 de cazuri. Urmeaza Bucuresti cu 2.918 si Brasov cu 1.351 cazuri de imbolnaviri.In ceea ce priveste numarul deceselor, cel raportat joi este cu 14 cazuri mai mare fata de cel raportat cu o zi in urma. "In intervalul 25.06.2020 (10:00) - 26.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 14 decese (7 barbati si 7 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Arges, Botosani, Braila, Brasov, Constanta, Gorj, Ilfov si Vrancea. Dintre acestea, 2 decese au fost intregistrate la categoria de varsta 50-59 ani, 3 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 7 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 2 decese la persoane de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati", a transmis Grupul de COmunicare Strategica.Autoritatile mai anunta ca pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 1.121 de persoane. Alte 73.992 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 675.382 de teste.Referigtor la situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 4.793 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19. 115 au murit, iar 72 au fost declarati vindecati.La nivel mondial, numarul infectiilor a trecut de 9,7 milioane de cazuri.