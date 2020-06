Coronavirus in Romania: 460 de cazuri in 24 de ore

Ziare.

17.906 de pacienti s-au vindecat. La Terapie Intensiva erau, ieri, 199 de pacienti. Pe primul loc la numarul de infectii este Suceava cu 3.972 de cazuri. Urmeaza Bucuresti cu 2.855 si Brasov cu 1.319 cazuri de imbolnaviri.663.558 de teste au fost prelucrate pana acum, in Romania. 1.149 de persoane sunt in carantina institutionalizata, iar alte 72.658 de persoane sunt in izolare la domiciliu.Numarul de cazuri raportate pe 25 iunie a ajuns la nivelul din 22 aprilie.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 4.601 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 ( coronavirus ): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 1883 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 6 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 115 cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 7 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia, au decedat..