Coronavirus in Romania: Numarul cazurilor noi a trecut iar de 300 de imbolnaviri in 24 de ore

Pe primul loc la numarul de infectii este Suceava cu 3.967 de cazuri. Urmeaza Bucuresti cu 2.831 si Brasov cu 1.277 cazuri de imbolnaviri, se arata in raportul transmis de Grupul de Comunicare Strategica (GDS).In ceea ce priveste persoanele decedate, este vorba despre 12 barbati si 4 femei pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Arges, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Ilfov, Sibiu, Suceava si Vrancea.Dintre acestea, un deces a fost intregistrat la categoria de varsta 50-59 ani, 3 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 8 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 4 decese la o persoana de peste 80 de ani.651.003 de teste au fost prelucrate pana acum, in Romania. 1.186 de persoane sunt in carantina institutionalizata, iar alte 72.377 de persoane sunt in izolare la domiciliu.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 469 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.590 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Grupul de Comunicare strategica mai arata ca, in ultimele 24 de ore, politistii si jandarmii au aplicat, 362 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 137.200 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19."Totodata, in data de 23 iunie, 70 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada de 14 zile", mai arata GDS.Referitor la situatia cetatenilor romani aflati in alte tari, numarul celor infectati este de 3.605 de cazuri. 115 dintre acestia au murit si 31 s-au vindecat.