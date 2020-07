Coronavirus: Inca sapte romani au murit in Germania/ Situatia in diaspora

Potrivit GCS, 4.995 de cetateni romani din diaspora au fost confirmati ca fiind infectati cu SARS-CoV-2: 1.885 in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 2.275 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 6 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina si Suedia.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, 122 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat - 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, cate unul in Suedia, Elvetia, SUA si Brazilia.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 72 au fost declarati vindecati: 50 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Aceste date sunt obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, fie de la autoritatile competente din statele de resedinta, in masura in care aceste date fac obiectul comunicarii publice, fie in mod direct de la cetatenii romani din strainatate, mai arata GCS.