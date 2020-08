Coronavirus intr-un camin de batrani din Buzau: 32 de persoane au fost testate pozitiv

Este vorba despre 23 de persoane asistate si noua angajati. Alte noua focare de coronavirus sunt active in acest moment, la Buzau.Joi, Directia de Sanatate Publica Buzau a raportat cele mai multe imbolnaviri de la debutul pandemiei, 64 dar si doua decese in randul bolnavilor cu COVID 19. 32 dintre aceste imbolnaviri sunt in complexul de servicii pentru persoane varstnice Alexandru Marghiloman, aflat in subordinea Primariei Buzau. 23 dintre bolnavi sunt dintre varstnicii din azil, iar 9 sunt din randul angajatilor. In acest centru, traiesc 34 de batrani in timp ce numarul personalului se ridica la 33.In afara cazurilor, din acest azil, joi, a mai fost confirmata cu COVID 19 o asistenta din Sectia Cardiologie de la Spitalul Judetean.Potrivit ultimelor centralizari raportate de DSP Buzau, la acest moment, in acest judet sunt active 10 focare de coronavirus. La Spitalul Judetean de Urgenta, in sectia ATI sunt 13 cazuri de COVID 10, la Neonatologie sunt 3 pozitivi, la Biroul Vamal 3 cazuri, alte 10 confirmari fiind in doua societati comerciale din Buzau.De asemenea, focare de coronavirus mai sunt la azilul de la Cernatesti unde sunt 4 persoane cu COVID-19, la caminul din Costesti cu 33 de persoane pozitive, la azilul din Hales unde sunt 23 de cazuri."In toate aceste cazuri, Directia de Sanatate Publica a recomandat o serie de masuri, precum: internarea persoanelor confirmate Covid-19, testarea contactilor simptomatici, izolarea la domiciliu, impreuna cu ceilalti membri ai familiei care locuiesc la aceeasi adresa, timp de 14 zile, aplicarea procedurilor de curatenie si dezinfectie terminala, intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie continue, respectarea masurilor pentru prevenirea si limitarea raspandirii Coronavirusului.Suplimentar, in urma anchetei epidemiologice desfasurate de DSP Buzau la la centrele pentru persoane varstnice, au fost instituite urmatoarele masuri: crearea unor circuite epidemiologice separate la nivelul unitatii, asigurarea functionalitatii spatiului de izolare pentru cazurile suspecte de COVID-19, examen clinic zilnic al tuturor asistatilor prin medicul de familie ", a transmis DSP Buzau.Citeste si: