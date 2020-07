Coronavirus: Judecatoria Turda isi suspenda activitatea dupa ce un procuror ar fi fost testat pozitiv

Motivul ar fi ca un procuror de la Parchetul Judecatoriei ar fi iesit pozitiv la testul pentru coronavirus , iar toata cladirea este dezinfectata, potrivit clujust.ro "In scopul evitarii raspandirii imbolnavirilor cu cu virusul Covid 19, pentru siguranta personalului si a publicului, va aducem la cunostinta ca activitatea instantei este suspendata in data de 3.07.2020, cauzele care au termen la aceasta data urmand a fi reprogramate, cu citarea partilor pentru noile termene ce vor fi stabilite.In masura in care vor fi stabilite noi masuri, va vom aduce la cunostinta in data", potrivit informarii trimise de presedintele Judecatoriei Turda, Luminita Filip, catre Baroul Cluj, conform sursei citate.